Экипаж Эдуарда Николаева победил на ралли "Дакар" в зачете грузовиков

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" россиянина Эдуарда Николаева победил в зачете грузовиков в генеральной классификации ралли-рейда "Дакар"-2017, который проходит в Южной Америке.

В субботу экипаж Николаева преодолел последний, 12-й этап от Рио-Куарто до Буэнос-Айреса за 34 минуты 25 секунд. На финальном этапе Николаев обогнал ближайшего преследователя в зачете ралли-рейда — другого пилота "КАМАЗ-мастер" Дмитрия Сотникова на 1 минуту 49 секунд, не дав ему, таким образом, приблизиться к себе в общем зачете.

В итоге Николаев сохранил лидерство в итоговой классификации зачета грузовиков со временем 27 часов 58 минут 24 секунды. Сотников стал вторым с отставанием от лидера в 18 минут 58 секунд. Третьим в генеральной классификации стал голландец Жерар де Рой на IVECO (+0:41.19).

Экипаж "КАМАЗ-мастер" Айрата Мардеева замкнул первую пятерку генеральной классификации "Дакара" с отставанием от Николаева в 2 часа 26 минут и 50 секунд. Еще один экипаж "КАМАЗ-мастер" под руководством Антона Шибалова стал 19-м (+09:42.31).

Николаев выиграл свой второй "Дакар" в карьере после победы на ралли-рейде в 2013 году. Команда "КАМАЗ-мастер" стала 14-кратным победителем "Дакара".

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