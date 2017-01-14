Татьяна Иванова взяла бронзу на этапе Кубка мира по санному спорту в Латвии

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. Россиянка Татьяна Иванова стала бронзовым призером этапа Кубка мира по санному спорту, который проходит в латвийской Сигулде.

Иванова выиграла первую попытку, но во второй попытке стала лишь десятой и в итоге заняла третье место с общим временем 1 минута 23,616 секунды. Первое место заняла немка Натали Гайзенбергер (1.23,485), второй стала еще одна представительница Германии Татьяна Хюфнер (1.23,513).

Еще одна россиянка Виктория Демченко стала четвертой (1.23,784), а Екатерина Катникова заняла 16-е место (1.24,697).

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