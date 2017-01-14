РФ найдет выход, если легкоатлетов вынудят выступать под нейтральным флагом

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Минспорт РФ может финансировать только сборные России, но найдет выход, если российским легкоатлетам придется ехать на соревнования в качестве нейтральных спортсменов, заявил министр спорта Павел Колобков.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), после того как независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду-2016 и уже больше года не выступают на международных стартах.
Ранее в январе национальные антидопинговые организации (NADOs) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов, а также потребовали допускать к участию в международных стартах российских спортсменов только под нейтральным флагом.
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