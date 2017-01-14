РФ найдет выход, если легкоатлетов вынудят выступать под нейтральным флагом

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Минспорт РФ может финансировать только сборные России, но найдет выход, если российским легкоатлетам придется ехать на соревнования в качестве нейтральных спортсменов, заявил министр спорта Павел Колобков.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), после того как независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду-2016 и уже больше года не выступают на международных стартах.

Ранее в январе национальные антидопинговые организации (NADOs) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов, а также потребовали допускать к участию в международных стартах российских спортсменов только под нейтральным флагом.

"Мы будем этот вопрос обсуждать с (главой ВФЛА Дмитрием) Шляхтиным, на следующей неделе у нас с ним будет встреча. Мы найдем какие-нибудь варианты, сказал Колобков журналистам на вопрос о финансировании российских легкоатлетов со стороны Минспорта, если они поедут на соревнования в качестве нейтральных спортсменов. — С легкой атлетикой вообще много вопросов. Тем более ожидается вскоре приезд экспертов из IAAF. Надеюсь, в ближайшее время вопрос с легкой атлетикой разрешится. Конечно, с точки зрения закона финансироваться может участие только наших сборных команд и кандидатов в члены сборных в международных соревнованиях. Но мы найдем решение данного вопроса".

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