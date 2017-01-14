Глава FIL Фендт рад, что проблемы с допингом не коснулись санного спорта

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Глава Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт заявил, что рад тому, что проблемы допинга, с которой столкнулись многие федерации, для FIL не существует.

Вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте во время Олимпиады 2014 года была представлена 9 декабря. МОК 23 декабря открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Сочи. Также было объявлено, что будут перепроверены пробы всех россиян, выступавших на Олимпиадах 2010, 2012 и 2014 годов. После этого некоторые российские лыжники, скелетонисты и биатлонисты были временно отстранены от участия в соревнованиях.

"Я рад, что проблема допинга, с которой столкнулись многие федерации, для нашей федерации не существует", — сказал Фендт журналистам.

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