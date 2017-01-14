Российская команда победила в товарищеском хоккейном матче "Содружество"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 янв — РИА Новости. Российская взрослая команда выиграла у соперников из Китая в товарищеском хоккейном матче "Содружество", который прошел в субботу на реке Амур.

Ранее в рамках мероприятия состоялась 10-минутная игра детских команд. В ней со счетом 2:0 победила российская команда "Форвард".

Игра взрослых команд проходила в формате три периода по 10 минут. Команда из России одержала победу со счетом 4:3.

В 17.00 (11.00 мск) на крытой арене стадиона "Спартак" в Благовещенске откроется второй этап международного спортивного фестиваля в рамках программы развития детского ледового спорта "Добрый лед".

Первый этап фестиваля проходил в Благовещенске 24-25 декабря. Двадцать четвертого декабря на крытом ледовом катке стадиона "Спартак" прошел детский турнир по хоккею. Тогда в соревнованиях приняли участие шесть любительских команд: три из Амурской области, одна из поселка Ванино Хабаровского края, одна из якутского города Нерюнгри и сборная КНР.

Парад закрытия пройдет в воскресенье.

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