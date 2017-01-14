Детская команда из России одержала победу на хоккейном матче "Содружество"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 янв — РИА Новости. Встреча детских команд международного хоккейного матча между Россией и КНР на реке Амур закончилась победой России со счетом 2:0.

Международный хоккейный матч "Содружество" проходит в субботу на льду пограничной реки Амур, в составе детской команды "Форвард" также играет девочка.

После десятиминутной игры детских команд на лед вышли взрослые команды, запланированы три тайма по 10 минут.

В 17.00 (11.00 мск) на крытой арене стадиона "Спартак" в Благовещенске откроется второй этап международного спортивного фестиваля в рамках программы развития детского ледового спорта "Добрый лед". Парад закрытия пройдет в воскресенье.

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