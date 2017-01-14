На Амуре начался хоккейный матч между командами из России и Китая

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 янв — РИА Новости. Губернатор Амурской области Александр Козлов и заместитель губернатора китайской провинции Хэйлунцзян Сун Дун Шен провели символический сброс шайбы на международном дружеском матче "Содружество", который проходит в субботу на льду пограничной реки Амур.

Матч содружество посвящен 70-летию российского хоккея. Капитаном взрослой сборной команды Амурской области стал губернатор Козлов.

"Этот день очень важен для хоккея, для обеих стран. В 1958 году уже был матч (в Благовещенске между командами из Амурской области и провинции Хэйлунцзян – ред.). Я думаю, мы будем каждый год встречаться",- сказал Козлов на церемонии открытия международного дружеского матча "Содружество" и вручил капитанам команд фотографии игры 1958 года.

"Сегодняшнее мероприятие — символ нашей дружбы и спортивного обмена, река Амур — река дружбы. Желаю успешного проведения!",- сказал Сун Дун Шен на церемонии открытия.

Перед началом церемонии открытия прозвучали гимны РФ и КНР, участников церемонии встречали ростовые куклы в костюмах русского медведя и китайской панды.

На льду Амура пройдет десятиминутный матч между детскими командами и КНР, после символического сброса шайбы началась встреча между взрослыми командами — три тайма по 10 минут.

В 17.00 (11.00 мск) на крытой арене стадиона "Спартак" в Благовещенске откроется второй этап международного спортивного фестиваля в рамках программы развития детского ледового спорта "Добрый лед". Парад закрытия пройдет в воскресенье.