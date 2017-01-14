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Спорт

На Амуре состоится матч между российскими и китайскими хоккеистами

00:1314.01.2017
0810
Хоккей. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 янв — РИА Новости. Российские и китайские хоккеисты сыграют в субботу на льду пограничной реки Амур, международный дружеский матч "Содружество" будет посвящен 70-летию российского хоккея, начало игры запланировано на 12 часов дня по местному времени (06.00 мск).

Как это было в марте 1958 года

Субботний международный хоккейный матч — не первый в истории Амурской области и провинции Хэйлунцзян.

В 1958 году в Благовещенске состоялась встреча между командой из Амурской области и командой из провинции Хэйлунцзян. "Первый матч в Благовещенске состоялся 2 марта 1958 года и закончился со счетом 5:5. Вторая встреча прошла 8 марта, победу одержали амурчане, со счетом 4:3. Третья встреча прошла 10 марта и закончилась победой хозяев со счетом 3:1. Во время этих игр трибуны стадиона "Динамо" (сейчас это "Спартак") были переполнены", — сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Амурской области.

Собеседник агентства также сообщил, что в музее истории амурского спорта при Благовещенском спорткомитете был найден и вымпел с бахромой, подаренный китайской делегацией. На нем — шелковые иероглифы и дата "1958".

"Даже сохранились фотографии с той игры. Этот матч (14 января 2016 года – ред.) планирует посетить и ветеран спорта, который был свидетелем того исторического события. Я уверен, мы будем помнить этот морозный, но очень важный для нашего спорта и наших международных отношений день",- сообщил на итоговом совещании по подготовке к международному дружескому хоккейному матчу губернатор Амурской области Александр Козлов, который в том числе примет участие в товарищеском матче.

"Капитаном взрослой сборной команды Амурской области станет губернатор Амурской области Александр Козлов, также глава Приамурья и заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Сун Дун Шен проведут символический сброс шайбы",- рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства Амурской области.

Русский медведь и китайская панда

Участников церемонии открытия международного дружеского хоккейного матча будут встречать ростовые куклы в костюмах русского медведя и китайской панды.

"На месте проведения матча, на льду реки Амур будут установлены флаги двух государств. Освещать событие будут около 20 сотрудников телекомпаний и печатных изданий КНР. Транслировать матч в прямом эфире будет "Первый областной канал", наблюдать за игрой можно будет на экранах, расположенных на набережной реки Амур и на площади Ленина",- сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Амурской области.

В региональном главке МЧС журналистам сообщили, что минимальная толщина льда на реке Амур составляет 68 сантиметров. Допустимая максимальная нагрузка на ледовый покров 30 тонн. Обеспечивать безопасность матча будут спасатели, пожарные, государственные инспекторы ГИМС и водолазы.

Запланирован хоккейный матч между детскими командами России и КНР — один тайм длительностью 10 минут и три тайма по 10 минут между взрослыми командами. И в субботу в 17.00 (11.00 мск) на крытой ледовой арене стадиона "Спартак" в Благовещенске откроется второй этап международного спортивного фестиваля в рамках программы развития детского ледового спорта "Добрый лед". Парад закрытия пройдет в воскресенье.

Как сообщалось, 24 и 25 декабря в Благовещенске проходил первый этап международного хоккейного фестиваля. Двадцать четвертого декабря на крытом ледовом катке стадиона "Спартак" прошел детский турнир по хоккею, тогда в соревнованиях приняли участие шесть любительских команд: три из Амурской области, одна — из поселка Ванино Хабаровского края, одна — из якутского города Нерюнгри и сборная КНР.

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