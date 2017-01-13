Хоккеисты "Авангарда" обыграли "Северсталь"

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Омский "Авангард", одержав победу над череповецкой "Северсталью" в матче регулярного чемпионата КХЛ, почти обеспечил себе участие в плей-офф Восточной конференции.

"Авангард", обыграв в пятницу "Северсталь" (2:0), набрал 96 очков в 50 матчах. Теоретически вытеснить омичей из списка участников плей-офф может "Автомобилист" (64 очка, 49 игр), одержавший в пятницу победу над хорватским "Медвешчаком" (2:0), но для этого екатеринбургскому клубу необходимо выиграть все 11 оставшихся матчей регулярного чемпионата в основное время и рассчитывать на то, что "Авангард", которому осталось провести 10 игр, не наберет в них ни одного балла. В случае равенства очков и количества побед в основное время "ястребы" окажутся в таблице выше "Автомобилиста" за счет большего числа побед в овертаймах.

Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ "Авангард" проведет 18 января в гостях с магнитогорским "Металлургом".

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