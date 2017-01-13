Трус не играет в хоккей: россиянки отстояли честь страны в матче с Чехией

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Женская молодежная сборная России по хоккею продемонстрировала патриотизм и сплоченность после матча с командой Чехии, "перепев" чешских болельщиков, которые пытались освистать российский гимн.

В чешском Пршерове 11 января состоялся матч четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею среди женщин между сборными России и Чехии. Не обошлось без инцидентов — за две минуты до финальной сирены чешская команда спровоцировала драку с российскими спортсменками. Одна из соперниц россиянок атаковала вратаря Валерию Тараканову, но наши девушки не дали в обиду своего голкипера. В результате на льду завязалась потасовка.

Судьи приняли решение удалить четырех российских хоккеисток и трех девушек из команды Чехии. Форварда Оксану Братищеву и капитана российской сборной Нину Пирогову и вовсе наказали дисквалификацией на полуфинальную встречу с командой США.

Фото опубликовано Polina Bolgareva🎋 (@pbolgareva_) Янв 10 2017 в 2:52 PST

Несмотря на то, что чешские хоккеистки продемонстрировали неспортивное поведение, россиянки "всухую" одержали победу над соперницами — со счетом 2:0.

Фото опубликовано Nina❄️Pirogova (@n13p) Янв 12 2017 в 8:47 PST

После окончания встречи, как и полагается, зазвучал гимн страны-победительницы. Чешские болельщики, которые были крайне недовольны проигрышем своей сборной, попытались свистом заглушить музыку. Это ничуть не смутило россиянок — они сняли шлемы, бросили клюшки на лед и в обнимку исполнили гимн хором, заставив трибуны замолкнуть.

Фото опубликовано Татьяна Шаталова (@shatal91) Ноя 9 2016 в 9:09 PST

Причем женская молодежка отстояла честь российского гимна не в первый раз. В январе 2015 года наши хоккеистки впервые в истории завоевали медали на чемпионате мира в американском Баффало, заняв третье место. После матча группового турнира против сборной Чехии, в котором российская команда одержала победу со счетом 3:1, зазвучал старый гимн — "Патриотическая песня" Глинки. Девушки не растерялись: они дослушали музыку до конца, а затем обнялись за плечи и исполнили действующий гимн на музыку Александра Александрова а капелла.