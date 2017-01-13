Трус не играет в хоккей: россиянки отстояли честь страны в матче с Чехией

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Женская молодежная сборная России по хоккею продемонстрировала патриотизм и сплоченность после матча с командой Чехии, "перепев" чешских болельщиков, которые пытались освистать российский гимн.
Судьи приняли решение удалить четырех российских хоккеисток и трех девушек из команды Чехии. Форварда Оксану Братищеву и капитана российской сборной Нину Пирогову и вовсе наказали дисквалификацией на полуфинальную встречу с командой США.
Несмотря на то, что чешские хоккеистки продемонстрировали неспортивное поведение, россиянки "всухую" одержали победу над соперницами — со счетом 2:0.
После окончания встречи, как и полагается, зазвучал гимн страны-победительницы. Чешские болельщики, которые были крайне недовольны проигрышем своей сборной, попытались свистом заглушить музыку. Это ничуть не смутило россиянок — они сняли шлемы, бросили клюшки на лед и в обнимку исполнили гимн хором, заставив трибуны замолкнуть.
Причем женская молодежка отстояла честь российского гимна не в первый раз. В январе 2015 года наши хоккеистки впервые в истории завоевали медали на чемпионате мира в американском Баффало, заняв третье место. После матча группового турнира против сборной Чехии, в котором российская команда одержала победу со счетом 3:1, зазвучал старый гимн — "Патриотическая песня" Глинки. Девушки не растерялись: они дослушали музыку до конца, а затем обнялись за плечи и исполнили действующий гимн на музыку Александра Александрова а капелла.