FIS вынесет решение по делу лыжников Легкова и Белова на следующей неделе

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесет решение по делу временно отстраненных российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова на следующей неделе, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

FIS 23 декабря по итогам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований — Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Легкова, Максима Вылегжанина, Белова и Алексея Петухова.

В пятницу в Цюрихе FIS провела слушание по делу Легкова и Белова в формате видеоконференции. После слушания Белов заявил агентству "Р-Спорт", что видеоконференция прошла хорошо и длилась около двух часов.

"Итоговое решение со стороны Международной федерации (FIS) будет вынесено на следующей неделе", — говорится в сообщении ФЛГР.

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