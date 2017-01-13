FIS вынесет решение по делу лыжников Легкова и Белова на следующей неделе

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесет решение по делу временно отстраненных российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова на следующей неделе, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
В пятницу в Цюрихе FIS провела слушание по делу Легкова и Белова в формате видеоконференции. После слушания Белов заявил агентству "Р-Спорт", что видеоконференция прошла хорошо и длилась около двух часов.
"Итоговое решение со стороны Международной федерации (FIS) будет вынесено на следующей неделе", — говорится в сообщении ФЛГР.
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