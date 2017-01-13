Жуков: МОК не обозначил сроки перепроверки допинг-проб российских атлетов

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) не обозначил сроки перепроверки допинг-проб российских спортсменов, при этом РФ заинтересована в скорейшем запуске работы РУСАДА и антидопинговой лаборатории, что позволит WADA брать еще большее количество проб, сообщил РИА Новости первый вице-спикер Госдумы РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

В декабре была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого на различных турнирах, в том числе на Олимпийских играх. Позже МОК заявил о перепроверке проб всех россиян, выступавших на домашней Олимпиаде в Сочи.

"Мы работаем с МОК, с WADA, с ними взаимодействуем. В частности с комиссиями МОК, которые проводят расследование по докладу Макларена", — сказал Жуков.

Отвечая на вопрос, когда будут известны результаты этой работы, Жуков заявил: "конкретные даты никто не называет".

"Также идет работа с WADA по реструктуризации нашей антидопинговой системы. Мы внесли поправки в закон, изменили учредителей РУСАДА, иностранцев пригласили работать, агентство финансируется напрямую из бюджета. К тому же у нас уже больше года на территории России весь допинг-контроль осуществляют зарубежные структуры, контроль полностью внешний", — сказал Жуков.

Он добавил, что допинг-пробы российских спортсменов будут проверяться на предмет вскрытия пробирок. "В докладе Макларена написано, что на пробирках есть царапины, в некоторых пробах обнаружено содержание соли, превышающее норму. Они будут проверять, вскрывались пробы или нет", — отметил глава ОКР.

Жуков также заявил, что Россия заинтересована в скорейшем начале работы антидопинговой лаборатории. "Мы заинтересованы, чтобы она как можно быстрее заработала. Это не от нас зависит. Мы сделали практически все, что требовала WADA. Теперь мы ждем, что они восстановят в правах РУСАДА и нашу лабораторию. В этом случае они смогут значительно большее количество проб брать. Иностранцы в прошлом году около трех тысяч проб взяли, а в свое время РУСАДА порядка 20 тысяч брала", — добавил он.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>