Жуков сообщил об угрозе недопуска российских спортсменов к Олимпиаде-2018

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Угроза отстранения российских спортсменов от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане есть, но прогнозы делать пока не хотелось бы, сообщил РИА Новости президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Есть, конечно", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли угроза для российских спортсменов. "Я не хочу делать такие прогнозы сейчас, но видите, какая ситуация. Антидопинговые агентства обращаются. Они перед Рио такое же заявление делали. Накануне Олимпиады, буквально за пару дней до Олимпиады с таким же призывом обратились. Они тоже заявления делали. Они, потом министерства спорта некоторых стран", — добавил глава ОКР.

Жуков уточнил, что решения они не принимают, это не в их компетенции, "но, безусловно, фон определенный создают, давление на федерации оказывают".

Он не исключил, что и такие случаи, когда у России отобрали соревнования по бобслею, могут повториться. "Могут, в принципе. Есть рекомендация МОК о том, чтобы по возможности федерации переносили соревнования по зимним видам спорта. Где-то федерации прислушиваются, где-то нет. Например, были соревнования по акробатике на сноубордах – они проходили так, как это было запланировано. Некоторые федерации, например бобслей, приняли решение о переносе. Каждая федерация сама решает", — сказал глава ОКР.

Национальные антидопинговые организации (NADOs) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов.

Ранее глава ОКР выражал надежду на то, что ведущие мировые спортивные организации не пойдут на поводу у постоянно подогреваемой истерии и примут взвешенные, объективные решения в отношении российских спортсменов, направленные на сохранение единства международного спортивного движения.