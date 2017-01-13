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Спорт

На Россию продолжат давить в деле о допинге, уверен Александр Жуков

Тема:
Допинг-скандал в российском спорте (775)
11:4813.01.2017
(обновлено: 11:52 13.01.2017)
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Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил РИА Новости, что ожидает дальнейшего давления на РФ по делу о нарушениях антидопинговых правил, в частности скоро выйдет новый фильм с показаниями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова; однако, хотя именно на показаниях Родченкова построена доказательная база, в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) указано, что сам Родченков заставлял спортсменов принимать запрещенные препараты и вымогал деньги.

П/к главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Р. Макларена
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Не верю. У доклада комиссии WADA получился бездарный сиквел

"Думаю, что будет еще (давление), и в прессе. Они анонсировали выход еще одного фильма в 20-х числах января. Еще один фильм какой-то будет, тоже с Родченковым. У них все построено на показаниях Родченкова, который, собственно говоря, сам все это и сделал. В докладе комиссии Макларена прямо написано, что он разработал этот коктейль "Дюшес", он сам заставлял спортсменов (его принимать), сам вскрывал положительные пробы, вымогал деньги с них. Если почитать внимательно, там все это сказано", — сказал Жуков РИА Новости.

Премьера документального фильма "Икар", созданного при участии экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и рассказывающего о допинге в мировом спорте, состоится в США 20 января. Режиссером картины является американец Брайан Фогель.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на пресс-конференции по итогам специального заседания МОК в Лозанне
© РИА Новости. Елена Соболь
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Томас Бах рассказал о своем отношении ко второй части доклада Макларена
В 2016 году — в июле и декабре — были опубликованы две части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга россиянами. Там утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Эта комиссия представила свои выводы вскоре после публикации заявлений Родченкова в газете New York Times. Родченков являлся впоследствии информатором Макларена.

Родченков, который после увольнения из лаборатории уехал в США, утверждал о создании собственного коктейля из алкоголя и запрещенных препаратов для российских спортсменов. Сами спортсмены неоднократно опровергали его заявления.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
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