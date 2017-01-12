Баскетболисты УНИКСа победили немецкий "Бамберг" в матче Евролиги

КАЗАНЬ, 12 янв – Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа победили немецкий "Бамберг" в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча в Казани завершилась со счетом 63:58 (13:20, 17:16, 16:11, 17:11) в пользу хозяев. Самым результативным игроком в составе победителей стал Кит Лэнгфорд, который набрал 27 очков. Для УНИКСа эта победа стала седьмой в турнире при десяти поражениях.

Следующий матч в Евролиге УНИКС проведет 20 января в гостях с турецкой "Дарюшафакой". "Бамберг" днем ранее на выезде встретится с московским ЦСКА.