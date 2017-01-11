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Спорт

В МОК рассказали, кто будет решать вопросы о проведении соревнований в РФ

14:1811.01.2017
(обновлено: 14:14 12.01.2017)
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Олимпийские кольца. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Решение по проведению международных соревнований в России, текущих или запланированных, остается за соответствующими международными спортивными федерациями, заявила агентству "Р-Спорт" глава пресс-службы и мониторинга департамента стратегических коммуникаций Международного олимпийского комитета (МОК) Эммануэль Моро.

Виталий Мутко. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Мутко прокомментировал призыв NADO отстранить Россию от всех соревнований
Во вторник национальные антидопинговые организации (NADOs) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров по итогам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

"Что касается соревнований, которые в настоящее время проходят или запланированы к проведению в России, это вопрос для соответствующих международных федераций. Многие из них уже приняли меры и по-прежнему работают в тесном сотрудничестве с WADA", — говорится в заявлении главы пресс-службы департамента МОК.

Ранее после доклада Макларена Челябинск лишился финала Кубка мира-2016/17 по конькобежному спорту, Тюмень — этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам, а Сочи — чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону.

Константин Долгов. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Натрускин
Долгов выступил против дискриминации в спорте
"По поводу Олимпиады 2018 года в Пхенчхане (участия в ней сборной России), МОК были созданы две комиссии, которые помогут координировать нашу реакцию. Они с уважением будут относиться к процессу и дадут всем сторонам справедливый шанс быть услышанными. После этого МОК будет принимать все необходимые меры и санкции", — отмечается в заявлении.

МОК для расследования в отношении России в июле создал две комиссии: дисциплинарная комиссия во главе с членом МОК Денисом Освальдом, которая должна заниматься перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, и комиссия экс-президента Швейцарии Самуэля Шмида, которая проверяет достоверность информации о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

 

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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