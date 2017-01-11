NADOs рвутся в политику: очередной призыв отстранить российских спортсменов

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Национальные антидопинговые организации (NADOs) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов; по словам вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко, NADOs занимаются не своими прямыми обязанностями, а уже вмешиваются в политику.

Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном обвинила Россию в существовании покрываемой государством системы сокрытия применения допинга российскими спортсменами.

Предложение отстранить российских спортсменов одобрили лидеры национальных антидопинговых организаций Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции, Швейцарии и США. При этом 8 января глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти заявил, что сборная России должна быть отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

"С новыми неопровержимыми доказательствами существования в России системы сокрытия допинга, которые выявил Ричард Макларен и его комиссия, руководящая группа NADOs призывает к исключению российских спортивных организаций из всех международных соревнований, пока спортивные и антидопинговые системы в России не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом", — говорится в заявлении NADOs по итогам встречи лидеров организаций на саммите в Дублине, которое привел в своем микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Дэн Роан.

"Лидеры NADOs также призвали международные федерации и других организаторов крупных турниров лишить Россию всех международных турниров, которые запланированы для проведения в настоящее время, и установить мораторий на присуждение стране новых соревнований", — говорится в заявлении.

NADOs предлагают применить стандартную систему критериев для российских спортсменов, чтобы они могли выступать на соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Также NADOs призвали WADA проконтролировать процесс того, чтобы все факты из доклада Макларена были расследованы и чтобы были приняты все меры. NADOs вновь выступили за то, что все антидопинговые агентства, в том числе WADA, должны быть независимыми.

NADOs должны собирать мочу, а не вмешиваться в политику



Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил агентству "Р-Спорт", что национальные антидопинговые организации, призвавшие отстранить российских спортсменов от соревнований и лишить страну всех международных турниров, должны заниматься своим делом, а не вмешиваться в политику.

"Антидопинговые организации — это антидопинговые организации, они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению. Каждый должен заниматься своим делом, кто-то — сбором проб, выдачей терапевтических исключений, а кто-то — политикой. Политические вопросы в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных организаций", — сказал Мутко.

"Сегодня те люди, которые должны анализировать мочу, начинают давить на тех людей, которые принимают политические решения. Поверьте мне, мы себя слишком корректно ведем. Доклад Макларена не дает никаких оснований для этих заявлений. Ничего нового в нем нет. Есть "золотая" линия о некой государственной программе, а фактов подтверждающих никаких нет. Ни одного факта не было, нет и не будет", — добавил Мутко.

По словам вице-премьера правительства РФ, заявления о государственной программе поддержки допинга в России являются ложью, российский спорт — один из чистейших в мире.

"Российский спорт — один из чистейших в мире. Подтверждение этому — 2016 год, где UKAD работает на территории РФ, само планирует сбор проб, выбирает спортсменов, забирает пробы. Что мы с вами имеем по итогам 2016 года? 26 нарушений правил, 21 из них — это мельдоний, и всего 5 — нарушение правил. Задумайтесь. Где государственная программа? Госпрограмма — это ложь", — отметил Мутко.

NADOs создают неприятный фон, такие вопросы обсуждают на другом уровне

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил агентству "Р-Спорт", что национальные антидопинговые организации создают неприятный информационный фон заявлениями с призывом об отстранении России от международных турниров.

"К сожалению, NADOs и их руководители создают неприятный информационный фон, но реально такие вопросы обсуждаются на уровне других организаций — президентов международных федераций, МОК, Совета Европы, ЮНЕСКО", — сказал Колобков по телефону.

"NADOs — это ряд национальных антидопинговых агентств, у которых имеется прикладная функция. Они не являются ни спортивными организациями, ни федерациями. Их фамилий я даже не знаю. Не знаю, кто эти люди. И они делают странные, по сути дела, политические заявления. Для нас эти заявления непонятны. Но они укладываются в общий контекст заявлений подобных организаций, таких как, например, UKAD. Совсем недавно что-то похожее высказал руководитель этой организации, который не является спортивным руководителем, не отвечает за развитие спорта в мире", — заявил Колобков.

Также Колобков отметил, что министерство спорта РФ готово обсуждать вопросы антидопинговой политики с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), при этом не стоит обращать внимание на заявления "странных" руководителей национальных антидопинговых организаций.

"Мы готовы обсуждать подобные вопросы с МОК, с WADA, с Советом Европы. С WADA у нас есть план работы. А на заявления каких-то странных руководителей я бы не обращал внимания. NADOs состоит из 19 национальных антидопинговых агентств. Вы можете себе представить, чтобы руководитель РУСАДА или другой национальной антидопинговой организации вдруг заявил об отстранении спортсменов или проведении соревнований в любой стране? Это явно выходит за рамки их деятельности. Пусть они займутся тем, чем и должны заниматься", — сказал Колобков.

Оснований для отмены волейбольных турниров в России нет

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) первой отреагировала на призывы лишить Россию права проведения международных соревнований и в середине декабря 2016 года лишила Сочи чемпионата мира по бобслею и скелетону. Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) согласно рекомендациям МОК отменил проведение в Челябинске финала Кубка мира по конькобежному спорту. Международный союз биатлонистов (IBU) в свою очередь отменил этап Кубка мира в Тюмени и юниорский чемпионат мира в Острове (Псковская область) на основании списка WADA из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

В 2017 году в России среди прочих были также запланированы международные турниры по волейболу. 2-4 июня в Сургуте должен пройти этап мужской Мировой лиги, а 14-16 июля – этап женского Гран-при в Екатеринбурге. По словам генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Яременко, оснований для отмены этих этапов в России нет.

"У нас нет опасений по поводу позиции FIVB (Международной федерации волейбола). Какие-то выступления антидопинговых агентств – это уже не новость. Не агентства являются определяющими, а международные федерации. К призывам этих агентств мы уже привыкли. Ничего критического в этих заявлениях нет. Никаких оснований, чтобы беспокоиться, мы не видим. Дело не в хороших отношениях с FIVB, а в отсутствии оснований, из-за которых Россия в волейболе могла бы лишиться права проведения турниров и участия в них", — сказал Яременко агентству "Р-Спорт".