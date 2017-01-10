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Спорт

Росгвардия наградит лейтенанта Устюгова за победу в "Тур де ски"

21:3110.01.2017
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Сергей Устюгов на Тур де Ски
© РИА Новости. Стрингер
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Руководство Росгвардии наградит спортсменов ведомства участвовавших в престижных международных соревнованиях по шорт-треку, биатлону и лыжным гонкам, в том числе лейтенанта Сергея Устюгова, ставшего победителем престижной лыжной многодневки "Тур де ски", сообщает во вторник временный информационный центр Росгвардии.

Сергей Устюгов стал победителем многодневной гонки Тур де Ски
© РИА Новости. Стрингер
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За себя и за тех парней: Устюгов победил на "Тур де Ски"

"Военнослужащие спортивных команд Росгвардии показали высокие результаты, успешно выступив на этапах Кубка Мира по шорт-треку и лыжным гонкам, а также на этапах Кубка Европы по биатлону, прыжкам с трамплина и конькобежному спорту. Руководство наградит всех спортсменов", — сообщили в центре.

По информации ведомства, среди них будут завоевавшие первые места на этапе Кубка Европы по биатлону рядовая Дарья Виролайнен, представляющая спортивную команду Уральского округа, и прапорщик Александр Логинов из Приволжского округа. Также наградят взявшего первое и второе место в различных дисциплинах этапа Кубка Мира по шорт-треку лейтенанта Семена Елистратова.

"Кроме того два первых призовых места завоевала прапорщик Ирина Авакумова из Приволжского округа на этапе Кубка Европы по прыжкам с трамплина. А серебряным призером этапа Кубка мира по лыжным гонкам стал сержант Алексей Червоткин. Не забудем и представительницу Уральского округа лейтенанта Ольгу Фаткулину, которая на чемпионате Европы по конькобежному спорту завоевала "бронзу" в спринтерском многоборье", — добавили в ведомстве.

Отдельно в центре отметили успех лейтенанта Сергея Устюгова из Уральского округа войск Росгвардии. Он стал победителем престижной лыжной многодневки "Тур де ски", выиграв пять из семи гонок, что является абсолютным рекордом.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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