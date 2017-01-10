Колосков: трудно найти страну, которая достойно организует ЧМ для 48 команд

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт, Елена Соболь. Трудно найти страну, которая качественно организует чемпионат мира по футболу среди 48 команд, особенно с учетом вопросов безопасности, заявил агентству "Р-Спорт" почетный президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.

Решение об увеличении числа команд-участниц чемпионата мира с 32 до 48 было принято единогласно на заседании совета ФИФА в Цюрихе во вторник. Новый формат будет действовать, начиная с чемпионата мира 2026 года.

"Казалось бы, с точки зрения национальной (сборной) — большое количество команд, добавятся 16 стран, будут какие-то шансы. Но, наверное, плохо подумали. Что за страна такая найдется в мире, которая сможет организовать на качественном уровне чемпионат мира среди 48 команд. Тем более, что вопросы безопасности становятся все более острыми. Приедет огромное количество болельщиков со всех континентов. Как показал чемпионат Европы (2016) во Франции, эта тема становится все более актуальной", — сказал Колосков.

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