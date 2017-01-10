Колосков назвал увеличение числа команд на ЧМ "решением против футбола"

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт, Елена Соболь. Совет Международной федерации футбола (ФИФА), одобрив увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, принял решение против футбола, заявил агентству "Р-Спорт" почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Решение было принято во вторник на заседании совета ФИФА в Цюрихе. Новый формат будет действовать, начиная с чемпионата мира 2026 года.

"Это решение против футбола. Оно ничего хорошего не принесло", — сказал Колосков по телефону.

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