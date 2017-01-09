Хоккеисты СКА обыграли ЦСКА и вернулись на первое место в чемпионате КХЛ

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты санкт-петербургского СКА в гостях нанесли поражение по буллитам московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, благодаря чему вернулись на первое место в турнирной таблице.

Встреча, прошедшая в ледовом дворце ЦСКА, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Шайбы в составе победителей забросили Антон Белов (6-я минута) и Никита Гусев (40), также реализовавший победный буллит. У ЦСКА отличились Кирилл Петров (13) и Максим Мамин (46).

Четвертое в нынешнем сезоне "армейское дерби" как никогда было интересно с турнирной точки зрения. После рекордной четырехматчевой серии поражений СКА растерял весь отрыв в таблице, пропустив вперед именно ЦСКА. К отчетной встрече армейские клубы набрали по 107 очков, а москвичи шли на первом месте по дополнительным показателям. Разумеется, встреча в ЛДС ЦСКА должна была определить фаворита за первое место по итогам регулярного чемпионата, так как до его конца осталось всего полтора месяца.

В составе ЦСКА так и не появился Валерий Ничушкин, все еще восстанавливающийся после травмы плеча. Также на лед не вышел пропустивший несколько месяцев и постепенно возвращающийся в строй Ян Муршак. У СКА, напротив, здоровы все, но тренерский штаб все равно решил доверить место седьмого защитника только-только прилетевшему с молодежного чемпионата мира Егору Рыкову.

Дважды СКА удавалось выходить вперед во встрече, удачно реализуя численное преимущество. Более того, в середине игры гости имели ровно две минуты в положении "пять на три", но их не использовали. Оба раза ЦСКА отыгрывался. Несмотря на большое количество удалений и с той, и с другой стороны, после счета 2:2 команды друг другу шайб больше не забили, а в серии буллитов единственный точный бросок нанес Гусев.

СКА спустя четыре дня вернулся на первую строчку в таблице чемпионата КХЛ, обойдя ЦСКА и имея при этом игру в запасе.

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