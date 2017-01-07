Сноубордист Влад Хадарин победил в биг-эйре на этапе Кубка мира в Москве

МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. Российский сноубордист Влад Хадарин победил в дисциплине "биг-эйр" на этапе Кубка мира, который прошел в субботу на московском гребном канале "Крылатское".

Хадарин в финале дисциплины стал первым с результатом 182,25 балла. Второе место занял канадец Антуан Трюшон (174,75), третьим стал норвежец Фритьоф Тискендорф (163,75).

Другой россиянин Антон Мамаев занял 9-е место (74,75).

У женщин в биг-эйре победила британка Кэти Ормерод (153,75), второй стала представительница Австрии Анна Гассер (153,50), третьей – словачка Клаудия Медлова (117,50).

Россиянка Анастасия Жукова – 6-я (24,50).

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