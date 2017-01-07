СКА обыграл рижское "Динамо"

МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. Санкт-петербургский СКА прервал серию из четырех поражений в регулярном чемпионате КХЛ, победив в гостях рижское "Динамо".

Встреча, прошедшая в субботу в Риге, завершилась со счетом 6:1 (0:0, 4:0, 2:1) в пользу СКА. В составе победителей шайбы забросили Вячеслав Войнов (27-я минута), Евгений Кетов (31, 51), Максим Чудинов (36), Вадим Шипачев (39) и Виктор Тихонов (60). У "Динамо" отличился Николай Елисеев (55).

СКА набрал 107 очков в 46 матчах регулярного чемпионата и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф КХЛ.

В следующем матче команда из Санкт-Петербурга 9 января сыграет в гостях с московским ЦСКА, а рижское "Динамо" в этот же день на выезде встретится с ярославским "Локомотивом".

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