Финский Контиолахти примет этап Кубка мира по биатлону вместо Тюмени

МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. Финский Контиолахти примет восьмой этап Кубка мира по биатлону, который изначально был запланирован для проведения в Тюмени, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Восьмой этап Кубка мира должен был пройти в Тюмени в марте 2017 года, однако 22 декабря Союз биатлонистов России (СБР) объявил, что проведение этапа и юниорского чемпионата мира в ближайшие месяцы на территории РФ в данных обстоятельствах (после начала расследования в отношении российских биатлонистов и заявлений ряда спортсменов и сборных о готовности бойкотировать соревнования в России) невозможно, и принял решение о возвращении турниров.

"Восьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет в Контиолахти с 6 по 12 марта 2017 года", — говорится в сообщении IBU.

В декабре по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в российском спорте IBU начал расследование в отношении СБР и 29 российских спортсменов.

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