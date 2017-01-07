ЦСКА вышел в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. Хоккеисты московского ЦСКА добились победы над минским "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в субботу в Минске, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу армейцев. В составе ЦСКА шайбы забросили Кирилл Петров (30-я минута), Иван Телегин (30) и Максим Мамин (50). У "Динамо" отличился Александр Павлович (12).

ЦСКА в 47 матчах регулярного чемпионата набрал 107 очков и гарантировал себе место в первой восьмерке Западной конференции, что дает право сыграть в плей-офф.

Выигравший третью игру кряду ЦСКА в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ 9 января примет санкт-петербургский СКА, а минское "Динамо" 12 января сыграет в гостях с хабаровским "Амуром".

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