Хоккеисты "Магнитки" забросили две безответных шайбы "Ак Барсу"

КАЗАНЬ, 7 янв – Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" выиграли у казанского "Ак Барса" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в субботу в Казани, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу "Металлурга". Голы у победителей забили Сергей Мозякин (28-я минута) и Ян Коварж (31).

Следующий матч "Магнитка" проведет 11 января против "Сочи" в Магнитогорске, а "Ак Барс" 12 января в Ярославле встретится с "Локомотивом".

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