Хоккеисты "Авангарда" обыграли "Локомотив"

МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. Хоккеисты омского "Авангарда" обыграли ярославский "Локомотив" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в субботу в Омске, завершилась со счетом 3:2 (2:2, 1:0, 0:0) в пользу хозяев, у которых дублем отметился Николай Лемтюгов (9-я, 20-я минуты), еще один гол на счету Ильи Михеева (26). У гостей шайбы забросили Владислав Гавриков (14) и Денис Мосалёв (19).

В следующем матче "Локомотив" 9 января примет рижское "Динамо", а "Авангард" 11 января на выезде сыграет с петербургским СКА.

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