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Спорт

Золото Павличенко и серебро Ивановой: ЧЕ принес саночникам две медали

20:2706.01.2017
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Российский саночник Семен Павличенко. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт, Олег Богатов, Елена Дьячкова. Российские саночники завоевали на чемпионате Европы, прошедшем в немецком Кенигзее и совмещенном с пятым этапом Кубка мира, две медали из запланированных трех. Семен Павличенко стал победителем мужской гонки, а Татьяна Иванова выиграла серебро в женской. Россияне остались без наград в заездах двоек, а командную эстафету не смогли закончить из-за падения одного из спортсменов.

Турнир в Германии проходил 5-6 января и был последней проверкой перед главным стартом сезона — чемпионатом мира, местом проведения которого в конце месяца станет австрийский Иглс. В Кенигзее были разыграны четыре комплекта наград. В медальном зачете победу одержала сборная Германии – 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы. На втором месте расположилась команда России – золото и серебро. Третьими стали австрийцы – серебро и бронза. В активе сборной Латвии одна бронзовая награда.

Ппвличенко — двухкратный чемпион Европы

Павличенко, который в 2015 году победил на чемпионатах Европы и мира, в Кенигзее смог завоевать золотую медаль, причем сделал это очень уверенно, опередив соперников в обоих заездах. По итогам двух попыток российский саночник финишировал с результатом 1 минута 38,363 секунды. Вторым стал немец Ральф Палик, третьим – австриец Вольфганг Киндль. Двукратный олимпийский чемпион Феликс Лох из Германии занял лишь четвертое место.

Лидеру общего зачета Кубка мира россиянину Роману Репилову для попадания на пьедестал почета не хватило совсем немного, он занял пятое место, а еще один представитель России Степан Федоров – седьмое. Александр Горбацевич финишировал в Кенигзее в зачете Кубка мира 18-м, а Максим Аравин – 28-м.

"Я очень волновалась сегодня, но рассчитывала на то, что Семен может добиться успеха, как и Репилов и Федоров, — заявила "Р-Спорт" президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт. — Они втроем очень сильно выступают в этом сезоне, поэтому на них, естественно, были большие надежды сегодня. И они эти надежды оправдали. Роман и Степан уступили лидерам совсем немного, а Семен, конечно, молодчик, выиграл на немецкой трассе!" — сказала Гарт по телефону.

"Павличенко победил за счет усердной работы летом в подготовительный период. Он вышел на пик формы как раз к основным соревнованиям сезона. Следующий шаг – чемпионат мира. Спасибо всем нашим спортсменам и тренерам за такие результаты и эмоции, которые они нам подарили", — добавила президент федерации.

И снова Татьяна Иванова!

Соревнования женщин стали очередной проверкой на прочность для многих саночниц — трасса в Кенигзее весьма коварна. И вновь в окружении именитых и титулованных немок, которым изгибы баварского трека знакомы как свои пять пальцев, с блеском проявила себя Татьяна Иванова. Россиянка стала второй, уступив лишь опытной и мастеровитой немке, двукратной олимпийской чемпионке Натали Гайзенбергер. Третьей стала еще одна представительница Германии Татьяна Хюфнер. Виктория Демченко заняла 10-е место, а еще одна россиянка — Екатерина Батурина — 14-е. При этом судьбу медалей решил лишь один заезд — из-за обильного снегопада, обрушившегося на Кенигзее, спортсменкам удалось выполнить лишь одну попытку.

Главный тренер сборной России Альберт Демченко в разговоре с агентством "Р-Спорт" отметил: "Поскольку Татьяна в прошлом сезоне на чемпионате мира в Кенигзее была бронзовым призером, от нее и ожидали награды". Он также добавил, что серебряная медаль стала результатом хорошо выполненной работы всего коллектива и очень хорошим итогом соревнований.

С Демченко солидарна и Гарт, подчеркнувшая: "Отрыв небольшой, кто знает, возможно, Татьяна смогла бы побороться и за золото. Но не нужно гневаться, потому что результат на самом деле классный. Все-таки на немецкой трассе, среди немок, очень тяжело претендовать на победу".

Сама Иванова признала, что шанс побороться за золото действительно был, но она довольна и серебром. "С одной стороны, конечно, расстроилась немного, что была лишь одна попытка, ведь я могла "додавить" немку во втором заезде. А с другой стороны, кто знает, чем бы все обернулось. Поэтому я безумно рада медали", — сказала саночница агентству "Р-Спорт".

Вдали от пьедестала

Российским экипажам двоек не удалось включиться в спор за медали. Лучший результат показали Андрей Богданов и Андрей Медведев, ставшие седьмыми. Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли 12-е место, а Владислав Южаков и Юрий Прохоров – 16-е. Золото привычно завоевали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Второе и третье места также заняли саночники из Германии — Тони Эггерт/Саша Бенекен и Робин Йоханнес Гойеке/Давид Гамм.

Россияне остались без медалей и в эстафете, где являлись одними из претендентов на победу. В заключительной гонке в Кенигзее традиционно принимали участие сильнейшие представители сборных в каждой из трех дисциплин. Российскую команду представляли Иванова, Павличенко, а также Богданов и Медведев. Иванова стартовала первой и преодолела свою часть дистанции второй, а вот Павличенко при прохождении трассы допустил ошибку, не вписавшись в вираж и упав с саней. Сборная России была дисквалифицирована. Победу в эстафете в рамках чемпионата Европы одержали немцы, серебро выиграли австрийцы, бронзу – латвийцы.

Несмотря на неудачу в эстафете, Демченко оценил выступление сборной России на чемпионате Европы как удачное. "Скажем так, чемпионат Европы удался на 99%. Падение Семена в командной эстафете – досадное недоразумение, всякое в жизни бывает. Медальный план на чемпионат Европы составлял три медали. В команде медали недосчитались. Зато у нас есть чемпион Европы, этим мы компенсировали", — подчеркнул главный тренер национальной команды.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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