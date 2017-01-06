Российские саночники завоевали на чемпионате Европы золото и серебро

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Россияне на чемпионате Европы по санному спорту в немецком Кенигзее, объединенном с этапом Кубка мира, завоевали две медали – золотую и серебряную.

Всего в программе турнира значилось четыре дисциплины — 5 января были разыграны награды в заездах двоек и у саночниц, а на следующий день состоялись соревнования у мужчин в одноместных санях и командная эстафета.

В четверг Татьяна Иванова стала обладательницей серебряной награды. Победу у женщин одержала двукратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер, третье место заняла еще одна представительница Германии Татьяна Хюфнер. В пятницу Семен Павличенко завоевал золотую медаль, став двукратным чемпионом Европы. По итогам двух попыток он опередил немца Ральфа Палика и австрийца Вольфганга Киндля.

В заездах двоек победили немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, второе и третье места также заняли саночники из Германии — чемпионы Европы 2016 года Тони Эггерт/Саша Бенекен и Робин Йоханнес Гойеке/Давид Гамм.

В эстафете россияне наград также не завоевали – первой стала команда Германии (Гайзенбергер, Палик, Тобиас Вендль/Тобиас Арльт), второй — сборная Австрии (Мириам Кастлюнгер, Киндль, Томас Штой/Лоренц Коллер), третьей — команда Латвии (Элиза Цауце, Артурс Дарзниекс, Андрис Шицс/Юрис Шицс).

Таким образом, в медальном зачете победу одержала сборная Германии – 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы. На втором месте расположилась команда России – золото и серебро. Третьими стали австрийцы – серебро и бронза. В активе сборной Латвии одна бронзовая награда.

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