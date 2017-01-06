Российский саночник Семен Павличенко завоевал золото чемпионата Европы

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Российский саночник Семен Павличенко стал двукратным чемпионом Европы, одержав победу на соревнованиях в немецком Кенигзее, которые были объединены с этапом Кубка мира.

По итогам двух попыток россиянин показал время 1 минута 38,363 секунды. Вторым стал немец Ральф Палик (+0,248), третьим – австриец Вольфганг Киндль (+0,460).

Еще один российский спортсмен Роман Репилов (+0,542) стал пятым в общем зачете этапа Кубка мира. Степан Федоров (+0,821) показал седьмое время, Александр Горбацевич – 18-е (+1,439), Максим Аравин – 28-е (+2,583).

В общем зачете Кубка мира после семи гонок лидирует Роман Репилов с 462 очками. Павличенко 4-й (415).

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