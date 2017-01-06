Самсонов и Капризов вошли в символическую сборную молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Хоккеисты молодежной сборной России Илья Самсонов и Кирилл Капризов вошли в символическую пятерку лучших игроков молодежного чемпионата мира в Канаде, сообщается на официальном сайте турнира.
Символическую пятерку лучших игроков турнира составили:
вратарь: Илья Самсонов (Россия);
защитники: Томас Шабо (Канада), Чарли Макэвой (США);
нападающие: Кирилл Капризов (Россия), Клейтон Келлер (США), Александр Нюландер (Швеция).
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