Баскетболисты УНИКСа проиграли "Басконии" в матче чемпионата Евролиги

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Баскетболисты казанского УНИКСа крупно уступили испанской "Басконии" в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, прошедшая в четверг в Испании, завершилась победой хозяев со счетом 102:70 (25:15, 28:21, 24:14, 25:20). Самым результативным игроком в составе "Басконии" стал Родриг Бобуа, набравший 29 очков. У УНИКСа 19 очков на свой счет записал Кит Лэнгфорд.

УНИКС, потерпевший десятое поражение при шести победах, следующий матч проведет 12 января на своей площадке с немецким "Бамбергом". "Баскония", в активе которой 11 побед, в этот же день сыграет на выезде с турецкой "Дарюшафакой".

Результаты других матчей дня:

"Анадолу Эфес" (Турция) — "Галатасарай" (Турция) — 84:73 (22:18, 20:18, 24:23, 18:14),

"Бамберг" (Германия) — "Барселона" (Испания) — 85:65 (18:17, 22:14, 19:16, 26:18),

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) — "Дарюшафака" (Турция) — 93:92 (29:14, 24:22, 14:35, 26:21).

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