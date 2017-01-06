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Спорт

В Херенвене стартует конькобежный чемпионат Европы в двух видах многоборья

00:4206.01.2017
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Денис Юсков. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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ЛЕУВАРДЕН (Нидерланды), 6 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Первый в истории чемпионат Европы по конькобежному спорту в двух видах многоборья стартует в пятницу в голландском Херенвене.

Турнир будет проводиться в спринтерском и классическом многоборье с 6 по 8 декабря на обновленном катке "Тиалф". И если для классического многоборья этот старт привычный, то для спринтеров этот турнир — шанс стать первыми в истории чемпионами Европы в этом виде программы.

Варшава — Закопанье — Варшава — "Тиалф"

Изначально чемпионат Европы-2017 в неопределенном на тот момент формате должен был пройти в Варшаве, но принимающая сторона не успевала подготовить инфраструктуру к этому старту. В итоге турнир перенесли в Закопанье — там также планировалось проводить забеги на открытом катке, но на более высотном. В итоге и от варианта с Закопанье пришлось отказаться, чемпионат Европы вернули Варшаве, но ненадолго — осенью было объявлено, что он в принципе не будет проводиться в Польше. В итоге, в третий раз турнир "переехал" уже на "Тиалф" — самый знаменитый из ныне действующих крытых катков. Его голландцы обновили, несколько расширили пространство для зрителей, поменяли освещение, увеличили прилегающие к овалу помещения. Каток на международном уровне в своем новом виде дебютировал в начале декабря, когда принял этап Кубка мира, так что тест-драйв перед чемпионатом Европы новый "Тиалф" уже прошел.

Спринт без Кулижникова

Для спринтеров многое в этой истории в новинку. Дело даже не в самом факте нового турнира в их календаре. Просто в январе они обычно проводили большой тренировочный блок, летели на этапы Кубка мира, а потом, плавно, дело подходило к решающей части сезона — чемпионату мира на отдельных дистанциях и чемпионату мира в спринте.

"У меня в принципе есть вопросы по этому турниру, чемпионату Европы в многоборье, я думаю он ни к чему в январе, — считает тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев. — Мы (спринтеры) никогда не стартовали в этот период времени, многоборцы — да, бегают в самом начале года, но все это годами уже отшлифовано. Для зрителей и для зрелищности, лучше все-таки в этот период времени проводить чемпионат Европы на отдельных дистанциях, что и будет, но с перерывом на год. Думаю ISU тоже в этом плане набирается какого-то опыта, что-то пробует".

В Херенвен россияне прибыли без двукратного чемпиона мира в спринте и главного претендента на титул чемпиона Европы Павла Кулижникова — он не успел в должной мере набрать форму после полученной травмы. В спринтерском многоборье на турнир в составе сборной России заявлены Руслан Мурашов, Михаил Казелин и Алексей Есин. Мурашов, будучи призером чемпионата мира на дистанции 500 м, уже на первых этапах Кубка мира одержал ряд побед на этой дистанции, но "тысяча" пока продолжает быть не его видом программы.

"Давайте мы не будем ждать каких-то феноменальных результатов от него на чемпионате Европы. У него профильная дистанция "пятисотка", а "тысяча" как пойдет эмоционально, чтобы попасть в тройку призеров", — отметил Дорофеев.

У женщин в спринтерском многоборье от сборной России заявлены Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова и Екатерина Лобышева. "Конечно, я хочу побороться за первый в истории титул, даже очень хочу, и это меня очень мотивирует", — призналась Фаткулина.

Классика жанра

В "большом" многоборье лидером российской команды будет Денис Юсков. Однако ударной для него в предолимпийском сезоне все равно остается дистанция 1500 м, на которой он постарается показать свой лучший результат. Кроме Юскова,у мужчин в заявке на турнир Данил Синицин и Сергей Трофимов, у женщин — Анна Юракова и Ольга Граф. А вот от третьей квоты сборной пришлось отказаться — Наталья Воронина из-за болезни пропускает этот старт.

Фаворитами классического многоборья являются, прежде всего, голландцы — Свен Крамер на этой неделе может завоевать свой девятый титул чемпиона Европы. В составе сборной Нидерландов стартует многократная обладательница титулов в классическом многоборье на международном уровне Ирен Вюст. Поборется за свой шестой титул чемпионки Европы в карьере чешка Мартина Сабликова. В спринте вопрос с титулом куда больше интригует публику — на него претендуют голландцы Кьелд Нейс, Кай Вербай и Роналд Мюлдер, финн Мика Поутала и, вообще, в последние годы медали чемпионатов мира в спринте по большей части уходили европейцам, так что борьба будет весьма серьезной.

Программу соревнований в классическом многоборье в первый день откроют женщины забегами на 500 и 3000 м, во второй день они пробегут 1500 и 5000 м, мужчины — 500 и 5000 м. В воскресенье останется определить победителей в мужских соревнованиях после забегов на дистанциях 1500 и 10 000 м.

В спринте борьбу за первый в истории титул начнут мужчины забегами на 500 и 1000 м. В субботу они проведут вторые забеги на этих дистанциях. Женщины стартуют на 500 и 1000 м в субботу и воскресенье. Относительно правил по сумме многоборья ничего не изменилось — в спринтерском суммируются очки на дистанциях 500 и 1000 м, каждую из которых участники пробегут дважды. В классическом многоборье сумма очков считается по дистанциям 500,1500,3000, 5000 м у женщин и 500, 1500, 5000, 10 000 м у мужчин. При этом самые длинные дистанции бегут лишь лидеры общего зачета после первых трех дистанций.

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