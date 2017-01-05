Хоккеисты СКА потерпели четвертое поражение подряд

МОСКВА, 5 янв — Р-Спорт. Хоккеисты финского "Йокерита" нанесли поражение петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, которое стало для армейского клуба четвертым подряд.

Встреча, прошедшая в четверг в Хельсинки, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу "Йокерита". Голы в составе победителей забили Пекка Йормакка (20-я минута), Петер Регин (21) и Антти Пильстрём (50). В составе СКА отличились Павел Дацюк (6) и Патрик Херсли (24).

Петербургский клуб продлил свою самую продолжительную в текущем сезоне серию поражений, которая теперь составляет четыре матча. Следующую игру СКА проведет 7 января на выезде против рижского "Динамо". Хоккеисты "Йокерита" в тот же день примут череповецкую "Северсталь".

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