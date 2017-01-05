Умер заслуженный тренер России по прыжкам в воду Александр Никулин

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Заслуженный тренер России Александр Никулин скончался на 67-м году жизни, сообщил вице-президент Российской федерации прыжков в воду Глеб Гальперин в своем Facebook.

Гальперин назвал смерть Никулина невосполнимой потерей для спорта и от лица Спортивной федерации прыжков в воду города Москвы выразил соболезнования родным и близким тренера, подготовившего не одно поколение спортсменов.

Прощание с Никулиным состоится 6 января в Митрофановской церкви в Пензе, сообщает ГТРК "Пенза".