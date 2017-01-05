"Салават Юлаев" по буллитам обыграл "Ак Барс"

КАЗАНЬ, 5 янв – Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" в серии буллитов выиграли у казанского "Ак Барса" и прервали серию из пяти поражений в регулярном чемпионате КХЛ.

Встреча в Казани закончилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В основное время на гол Александра Свитова (15-я минута) уфимцы ответили шайбой Энвера Лисина (49-я), а победный буллит забил Линус Умарк.

В первом периоде команды показывали быстрый, но осторожный хоккей, и голевых моментов было немного. "Салават Юлаев" едва не воспользовался ошибкой Степана Захарчука, но вратарь казанцев Эмиль Гарипов сыграл надежно. "Ак Барсу" нечасто удавалось тревожить Никласа Сведберга, и все же на 15-й минуте именно хозяева открыли счет. Александр Свитов с пятака нанес точный бросок – 1:0. Он забил 11-й гол, установив личный снайперский рекорд в одной "регулярке".

Второй период прошел с большим преимуществом "Ак Барса". "Салават Юлаев" изредка покидал свою зону и в основном за счет неточных передач соперников, а казанцы трижды играли в большинстве и могли забить несколько голов. Хорошие моменты были у Владимира Ткачева, Иржи Секача, Артема Лукоянова и других, но Сведберг играл безошибочно.

"Салават Юлаев" прибавил в третьем периоде, и опасных ситуаций у ворот Гарипова стало больше. В то же время, если бы Ткачев и Иржи Секач использовали свои моменты, напряженной концовки могло и не быть, но хозяева не забили, а "Салават Юлаев" на 49-й минуте сравнял счет. Энвер Лисин первым успел к шайбе на пятаке и забил гол в ворота своей бывшей команды – 1:1. В основное время и овертайме команды больше не забили, а в серии буллитов победу гостям принес Линус Умарк.

Следующий матч "Салават Юлаев" проведет 7 января в гостях с тольяттинской "Ладой". "Ак Барс", прервавший серию из четырех побед, в этот же день примет магнитогорский "Металлург".

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>