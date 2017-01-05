Медведев рассказал о потенциале спортивных объектов Сочи

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 5 янв — РИА Новости. Сочи имел бы возможность проводить больше международных соревнований, "если бы нам не мешали", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Министр спорта РФ Павел Колобков на совещании об использовании спортивных и туристических объектов Сочи сообщил, что с 2014 по 2016 годы город принял 324 спортивных мероприятия различного уровня как по летним, так и по зимним видам спорта. По его словам, в 2014 году таких мероприятий было 71, в 2015 году — 94, в 2016 году — 159, с учетом региональных и краевых мероприятий — 207.

"Среди наиболее крупных — Кубок Федерации по теннису, этап Кубка мира по бобслею и скелетону, чемпионат Европы и этап Кубка мира по санному спорту. В 2018 году планируется проведение Кубка мира по санному спорту", — сказал Колобков.

"Если бы нам еще не мешали проводить соревнования, их еще больше было бы", — заявил Медведев.

Международный олимпийский комитет дал рекомендации не проводить соревнования на территории России в зимних видах спорта после расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В декабре Россия лишилась финала Кубка мира-2016/17 по конькобежному спорту в Челябинске, а Союз биатлонистов России вынужден был отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени. Ранее из Сочи по решению международной федерации был перенесен чемпионат мира 2017 года по бобслею и скелетону.