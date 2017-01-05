Саночница Татьяна Иванова стала серебряным призером чемпионата Европы

МОСКВА, 5 янв — Р-Спорт. Россиянка Татьяна Иванова стала серебряным призером чемпионата Европы по санному спорту, совмещенном с этапом Кубка мира, который проходит в немецком Кенигзее.

Из-за сильного снегопада в целях безопасности организаторы приняли решение, что победитель будет определен по результатам одной, а не двух попыток. Иванова стала второй с результатом 51,329 секунды.

Победу одержала двукратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер (51,178), третье место заняла еще одна представительница Германии Татьяна Хюфнер (51,433).

Россиянка Виктория Демченко (52,109) в рамках чемпионата Европы стала 10-й, ее соотечественница Екатерина Батурина (52,600) – 14-й.

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