Оберхоф туманный: КМ по биатлону с россиянами и возвращение Домрачевой

МОСКВА, 5 янв — Р-Спорт, Елена Соболь. Кубок мира по биатлону продолжится этапом в немецком Оберхофе, на котором состоится возвращение белоруски Дарьи Домрачевой, бравшей паузу в карьере из-за рождения дочери.

Обошлось без отстранения

В четверг и пятницу на Кубке мира пройдут спринты у мужчин и женщин соответственно, в субботу состоятся гонки преследования, а завершится этап в воскресенье гонками с масс-старта. Январские этапы, которые вслед за Оберхофом примут немецкий Рупольдинг и итальянская Антерсельва, станут тремя заключительными стартами перед главным соревнованием сезона — чемпионатом мира в австрийском Хохфильцене.

Погода в Оберхофе накануне старта была весьма капризной — бушевала метель. Однако это местечко славится своей непредсказуемой погодной обстановкой, а особенно ветрами и туманами. Так, в прошлом сезоне из-за проблем со снегом этап перенесли в Рупольдинг, который таким образом принял два старта подряд. В этом году биатлонистов ждет как минимум морозная погода — накануне гонок в течение дня на термометре было от 0 до —2, а к ночи похолодало до —7. Самым холодным днем по прогнозам будет пятница, когда обещают больше 10 градусов мороза, а к заключительным гонкам снова потеплеет до нуля.

Российская сборная выступит на этапе в полном составе, вопрос об отстранении команды целиком не поднимался на заседании исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) в конце декабря, которое собиралось по "российскому вопросу" в связи с фигурирующими в докладе Ричарда Макларена фамилиями биатлонистов. Однако расследования продолжаются, и два спортсмена, участвовавших в Олимпийских играх в Сочи, были отстранены — по сообщениям СМИ, это Ольга Вилухина и Яна Романова, но обе они уже завершили карьеру.

При этом накануне старта по инициативе лидера общего зачета француза Мартена Фуркада биатлонисты собирались, чтобы обсудить некоторые разногласия и выработать свою общую позицию в отношении допинговых скандалов. Как подчеркивал Фуркад до старта соревнований, ему бы не хотелось бороться в одиночку или единолично бойкотировать старты, поэтому такая встреча была необходима. По итогам собрания от бойкотов решено было отказаться, но при этом в Международный союз биатлонистов будет направлен определенный список требований, составленный спортсменами.

По итогам отборочных стартов, которые прошли в декабре, в составе российской команды произошли некоторые изменения. К тому же, в Оберхофе не выступит Евгений Гараничев, для которого этот пропуск будет плановым в соответствии с личным тренировочным планом — он проводит сбор в словенской Поклюке с личным тренером. К команде он присоединится на следующем этапе. В Оберхофе выступят Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Максим Елисеев, Юрий Шопин и Дмитрий Малышко, а в составе женской сборной — Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина.

Домрачева и другие лидеры

Планируется, что на этапе не выступят некоторые лидеры из других команд. Так, болельщики не увидят на трассе немку Франциску Пройсс, норвежца Тарьея Бё и француза Симона Фуркада, а немка Лаура Дальмайер примет участие только в масс-старте. При этом случится долгожданное возвращение трехкратной олимпийской чемпионки Сочи Дарьи Домрачевой, которая спустя несколько недель после рождения дочери уже набрала необходимые кондиции и готова стартовать. Накануне гонок она тренировалась вместе с остальными на оберхофской трассе. Возможно, супруга норвежца Уле-Эйнара Бьёрндалена стартует уже в пятницу в спринтерской гонке.

Остальные лидеры в обойме. Фуркад продолжает лидировать в общем зачете (468 очков) после первых трех этапов, Шипулин (310) идет вторым, третий — норвежец Йоханнес Бё (308). Цветков (240) занимает шестое-е место, Бабиков (178) идет 13-м.

В женском общем зачете лидерство сохранила Дальмайер (410), второй идет финка Кайса Мякяряйнен (312), третьей — чешка Габриэла Коукалова (305). Результаты Акимовой (221) в декабре позволили ей войти в десятку сильнейших, оказавшись на девятой позиции.

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