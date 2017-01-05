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Спорт

ЧЕ по санному спорту: шанс российских спортсменов прервать гегемонию немцев

00:3705.01.2017
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Российский саночник Семен Павличенко. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Чемпионат Европы по санному спорту стартует в четверг в немецком Кенигзее. Турнир должен дать ответ на главный вопрос: готовы ли россияне в нынешнем сезоне составить конкуренцию признанным фаворитам — хозяевам трассы — или им предстоит отложить свои честолюбивые планы на год.

Бобслей. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Чемпионат мира по бобслею вместо Сочи пройдет в немецком Кёнигзее
Турнир в Германии пройдет в период с 5 по 6 января. Спортсмены разыграют комплекты наград в четырех дисциплинах — в одиночках у мужчин и женщин, в заездах двоек и в эстафете.

Победный роман для Романа

Амбиции россиян не лишены оснований. Так, у мужчин Семен Павличенко является чемпионом мира и Европы 2015 года. На этих турнирах он опережал неоднократного победителя Олимпийских игр и чемпионатов мира немца Феликса Лоха. При этом прошлый сезон у Павличенко не сказать, что задался. Но в разговоре с корреспондентом "Р-Спорт" спортсмен, человек, который всегда вызывает уважение своим неординарным взглядом на ситуацию, подчеркнул: "Год был хороший — я набрался опыта и сохранил место элите. Считаете, этого мало?"

Но пока Павличенко восстанавливает свои прежние кондиции, а Лох пребывает в полной уверенности, что от россиян угрозы ждать не следует, взошла звезда Романа Репилова. На чемпионате Европы 2016 года россиянин неожиданно для многих стал вторым — сразу после Лоха. При этом и в нынешнем сезоне (на четырех этапах Кубка мира) он один раз победил — в Парк-Сити (США) в соревнованиях на одноместных санях.

"Роман Репилов своими успехами на этапах Кубка мира доказал, что уверенно вошел в мировую элиту спортсменов, — сказала в телефонном разговоре с корреспондентом агентства глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт. — В общем-то, он и в прошлом году уже это доказал, завоевав серебряную медаль на чемпионате Европы. А в начале нынешнего сезона Роман сумел подтвердить, что может на равных бороться с мировыми лидерами. Бороться и побеждать".

Россиянки — бить чужим оружием

Выставочный матч Марии Шараповой в Лас-Вегасе. Архивное фото
© AP Photo/ Isaac Brekken
Кубок конфедераций, возвращение Шараповой и допинг: главные события-2017
При этом не стоит забывать о российских спортсменках. Лидер сборной — неоднократная чемпионка Европы 25-летняя Татьяна Иванова, умеющая и знающая, как побеждать первых номеров немецкой сборной. Тем более что на трассе в Кенигзее она уже выигрывала — в январе 2016 года завоевала бронзовую медаль на мировом первенстве в соревновании на одноместных санях.

"Конечно, мне хотелось бы завоевать награды для нашей команды (в случае успеха в соревновании одиночек саночница также выступит в эстафете), — сказала Иванова "Р-Спорт". — Понятно, что чемпионат Европы проходит на не совсем удобной для нас трассе, но в прошлом сезоне на чемпионате мира у меня получилось завоевать в Кенигзее медаль. И все мы будем биться только за призовые места, по-другому нам никак нельзя. Наши главные конкурентки, бесспорно, немки, но очень хочется подвинуть их на пьедестале".

При этом есть еще и Екатерина Батурина, здорово проявившая себя на этапах Кубка мира, и Виктория Демченко, сверкнувшая в прошлом году, но потерявшая часть сезона из-за травмы руки. А также перспективная Екатерина Катникова, в которую очень верят тренеры национальной команды.

Главный тренер сборной России Альберт Демченко в преддверии чемпионата Европы сказал агентству "Р-Спорт": "Мы ставим задачу — выиграть три медали". А Наталия Гарт, всегда ставящая перед командой максимальные цели, была более предметна: "Мы всегда нацелены только на золото".

Чемпионат Европы 5 января начнется с заездов двоек, после чего сильнейших определят саночницы. На следующий день запланированы сначала соревнования у мужчин в одноместных санях, а затем за победу поспорят команды.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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