Сергей Устюгов одержал четвертую победу на "Тур де Ски"

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россиянин Сергей Устюгов выиграл четвертый забег подряд в рамках многодневки "Тур де Ски", одержав победу в гонке преследования в немецком Оберстдорфе, сообщает "Р-Спорт".

Российский лыжник преодолел дистанцию в 15 километров за 37 минут 58,5 секунды. Второе место занял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, который отстал от Устюгова на 37,2 секунды. Третьим стал канадский спортсмен Алекс Харви (+1,08,8).

Другие представители России не смогли войти в десятку на этапе в Оберстдорфе. Александр Бессмертных пришел на 4 минуты 38 секунд позже победителя и стал 24-м. Алексей Червоткин отстал на 5 минут 15 секунд и закончил гонку 26-м. Андрей Ларьков (+6.26,5), Петр Седов (+6.30,1), Андрей Мельниченко (+6.52,1) и Ермил Вокуев (+7.10,1) заняли, соответственно, 32-е, 33-е, 38-е и 39-е места.

Ранее Устюгов победил на "Тур де Ски" в спринте, масс-старте и скиатлоне. Он продолжает лидировать в общем зачете многодневной гонки.

Гонка "Тур де Ски" впервые была проведена в 2007 году. Многодневка является частью Кубка мира и состоит из восьми этапов.

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