Россиянин Сергей Бобровский признан игроком месяца в НХЛ

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский стал первой звездой месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), его соотечественник Евгений Малкин признан второй звездой декабря, в тройке лучших игроков месяца также оказался и канадский вратарь Деван Дубник из "Миннесоты", сообщает официальный сайт НХЛ.

В декабре "Коламбус" одержал 12 побед с участием Бобровского, который пропускал в среднем 1,75 шайбы за игру и отражал 93,9% бросков.

На счету Евгения Малкина в прошлом месяце в 15 матчах, в 12 из которых "Питтсбург" одержал победу, 21 очко по системе "гол+пас" (7 голов, 14 передач). В матче против "Нью-Джерси", завершившемся со счетом 2:5 в пользу команды из Пенсильвании, россиянин набрал свое 800-е очко в рамках Национальной Хоккейной Лиги.

В 12 декабрьских матчах "Миннесота" одержала 10 побед, когда ее ворота защищал Деван Дубник, отразивший 93,4% бросков и пропустивший в среднем 1,88 шайбы за матч.

© AP Photo/ Gene J. Puskar Евгений Малкин. Архивное фото

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