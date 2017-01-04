"Химки", "Локомотив", "Зенит" и "Нижний" вступают в борьбу в Кубке Европы

МОСКВА, 4 янв – Р-Спорт, Семен Галькевич. Четыре российских клуба в среду проведут первые матчи на стадии топ-16 баскетбольного Кубка Европы, подмосковные "Химки" сыграют дома против литовского "Литкабелиса", краснодарский "Локомотив-Кубань" сыграет на Канарских островах с "Гран-Канарией", а "Нижний Новгород" на своей площадке примет "Зенит" (Санкт-Петербург).

Шестнадцать команд, преодолевших первый этап, разбиты на четыре группы. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой четверки. "Химки" сыграют в группе F с "Литкабелисом", немецкими "Баварией" и "Ульмом", "Локомотив" – в группе E с тремя испанскими клубами: "Гран-Кан

ария", "Мурсия" и "Фуэнлабрада". Соперниками "Зенита" и "Нижнего" по группе G стали "Летувос Ритас" (Литва) и "Хапоэль" из Иерусалима.

Российские клубы в последние годы регулярно становились триумфаторами Кубка Европы: за последние шесть лет наши команды пять раз играли в финале и четыре раза одерживали победы, причем все время в решающих матчах им противостояли испанские клубы. "Химки" выигрывали турнир в 2012 и 2015 году, "Локомотив" – в 2013 году, высшим достижением "Нижнего" является выход в полуфинал в 2014 году, играющий

в Кубке Европы в третий раз "Зенит" в предыдущих сезонах добирался до 1/8 финала.

"Зенит" мечтает о Евролиге, "Нижний" — выйти в плей-офф

Российские клубы провели первый групповой этап с разной степенью успешности, если "Химки" и "Зенит" заняли первые места в своих группах, выиграв шесть матчей из восьми, то "Локомотив-Кубань" в первой половине сезона откровенно лихорадило. Краснодарцы, еще в мае игравшие в "Финале четырех" Евролиги, выиграли только три матча из восьми и вышли в топ-16 с четвертого места в группе, по ходу дела сменив главного тренера Фотиса Кацикариса на Сашу Обрадовича.

"Нижний Новгород" в нынешнем сезоне откровенно не хватает звезд с неба, для команды, одержавшей только две победы в девяти матчах Единой лиги ВТБ, выход в топ-16 уже можно признать хорошим результатом. Лучший результат на первом этапе показали испанские "Гран-Канария" и "Валенсия", потерпевшие по о

дному поражению.

"Знаем, что петербургский "Зенит" поставил перед собой задачу выйти в Евролигу, однако свои амбиции им придется доказать на паркете, — заявил главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс. — Наша цель на топ-16 – это выход в плей-офф, и с таким настроем мы должны выходить на каждую игру".

Матчи топ-16 пройдут с 4 января по 8 февраля, четвертьфинальные серии до двух побед будут сыграны с 28 февраля по 8 марта. Победитель Кубка Европы получает право сыграть в Евролиге в следующем сезоне.