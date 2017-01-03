Допинг-пробу Поветкина вскроют пятого января в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Допинг-пробу Б российского боксера Александра Поветкина планируют вскрыть пятого января, сообщает "Р-Спорт", ссылаясь на Всемирный боксерский совет (WBC). Процедура пройдет в Лос-Анджелесе в лаборатории Калифорнийского университета.

"WBC продолжает расследование всех обстоятельств дела Поветкина. Организация выступит с заключением после завершения расследования и получения результатов вскрытия пробы Б", — сообщается в релизе боксерского совета.

Александр Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге должен был сойтись в боксерском поединке с занимающим второе место в рейтинге канадцем Бермейном Стиверном в бое за звание временного чемпиона, но поединок был отменен из-за того, что допинг-проба российского тяжеловеса дала положительный результат.

Поветкин в тот день все же провел бой. Его противником стал француз Йоанн Дюпуа. Поветкин нокаутировал соперника в шестом раунде.

Позже глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил, что допинг-проба Поветкина, из-за которой не состоялся титульный поединок, оказалась чистой.

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