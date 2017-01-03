Призер ОИ-2008 в велоспорте на шоссе Колобнев объявил об окончании карьеры

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Александр Колобнев объявил о завершении карьеры спортсмена.

Свой первый контракт Колобнев заключил в 2002 году с командой Acqua & Sapone. В дальнейшем он выступал за Domina Vacanze, Rabobank, CSC, Saxo Bank. С 2010 по 2015 год Колобнев выступал за "Катюшу", затем взял перерыв в карьере, но вернулся и провел свой последний сезон в велоспорте в российской команде "Газпром-Русвело".

"Все спортсмены тяжело переживают окончание карьеры. Все. Момент принятия решения неизбежен. Это пытка. Тот, кто говорит, что все это нормальный процесс, безболезненный, с переключением своей жизни, например, только на семью — все же, лукавит. Как оказалось, все это очень тяжело психологически", — говорится в официальном сообщении Колобнева, предоставленном агентству "Р-Спорт".

"Суммируя все эмоции и ощущения, могу сказать, что покидая профессиональный спорт, я чувствую огромное желание самореализации в нормальной жизни, где буду использовать свой многолетний опыт и практические знания", — отметил он.

На счету Колобнева бронза Игр-2008 в Пекине в групповой гонке, дважды он был призером чемпионата мира в групповой гонке, двух монументальных гонок "Льеж-Бастонь-Льеж" (2010) и "Джиро д'Ломбардия" (2009). За свою карьеру Колобнев проехал 12 Гранд-туров и одержал четыре победы на профессиональном уровне, в том числе на этапах многодневок "Тур Валлони" и "Париж-Ницца".

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