IAAF предупредила о последствиях аннулирования мировых рекордов

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Аннулирование мировых рекордов в легкой атлетике, к которому призвал руководитель Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), может вызвать подозрения в чистоте многих достижений спортсменов, они могут потерять свое место в истории, заявили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Во вторник глава AIPS Джанни Мерло обратился с открытым письмом к президенту IAAF Себастьяну Коу. Он призвал IAAF обнулить все мировые рекорды в этом виде спорта. По мнению автора письма, борьба с допингом в легкой атлетике зашла так далеко, что многие рекордсмены оказались нарушителями антидопинговых правил, их результаты были аннулированы.

В IAAF заявили, что приоритетом всегда будут чистые атлеты, которые устанавливали "ратифицированные мировые рекорды", и призвали к осторожности. "Если список мировых рекордов окажется стерт, чистые атлеты рискуют не только потерять свое место в истории, но к тому же столкнуться с неким подтекстом того, что их выдающиеся результаты могли быть достигнуты нечестно", — подчеркнули в пресс-службе IAAF.

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