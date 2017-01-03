Московское "Динамо" переиграло в гостях омский "Авангард" в матче КХЛ

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Московское "Динамо" одержало выездную победу над омским "Авангардом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая во вторник в Омске, завершилась поражением хозяев льда со счетом 2:3 (0:0, 0:2, 2:1).

В составе москвичей отличились Юусо Хиетанен (23-я минута), Денис Кокарев (29) и Максим Карпов (53). У "ястребов" шайбы забросили Николай Лемтюгов (51) и Владимир Соботка (59).

Динамовцы одержали первую победу после двух поражений подряд, а "Авангард" проиграл второй матч кряду.

В следующем матче чемпионата "Авангард" примет 5 января подмосковный "Витязь", а "Динамо" в тот же день в Новосибирске сыграет с "Сибирью".

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