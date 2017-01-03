"Сибирь" по буллитам переиграла "Локомотив" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Новосибирская "Сибирь" на своем льду по буллитам победила ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая во вторник в Новосибирске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда.

У победителей в основное время отличились Зак Бойчак (2-я минута) и Евгений Артюхин (29), а решающий буллит реализовал Сергей Шумаков. У гостей точными бросками отметились Якуб Накладал (26) и Стаффан Кронвалль (51).

"Сибирь" одержала вторую победу подряд. "Локомотив" прервал трехматчевую выигрышную серию, в которой в гостях оказались повержены трое лидеров Западной конференции: нижегородское "Торпедо", московский ЦСКА и петербургский СКА (в хронологическом порядке).

В следующем матче чемпионата "Сибирь" примет 5 января московское "Динамо", а "Локомотив" в тот же день встретится в Новокузнецке с местным "Металлургом".

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