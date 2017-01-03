Россиянин Тарасенко стал главной звездой "Зимней классики" НХЛ

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. "Сент-Луис Блюз" обыграл "Чикаго Блэкхоукс" в матче "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:1.
По традиции, ежегодно в январе один из матчей чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) играется под открытым небом. В этом году поединок прошел в Сент-Луисе на домашней арене местной баскетбольной команды "Сент-Луис Кардиналс" Busch Stadium, вмещающей 47 тысяч зрителей.
It's a sellout! The official attendance for today's 2017 #WinterClassic is 46,556. #HeartlandOfHockey #stlblues pic.twitter.com/5TDFQeDXUL— St. Louis Blues (@StLouisBlues) 2 января 2017 г.
Главным героем матча стал российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко. В третьем периоде он оформил дубль за две минуты. На его счету и победная шайба в ворота "Блэкхоукс".
The hero. #WinterClassic pic.twitter.com/6c6mXkoayq— NHL (@NHL) 2 января 2017 г.
После матча Тарасенко фотографировался с болельщиками, дарил им шайбы и раздавал интервью.
This one's for you, St. Louis. #WinterClassic #stlblues pic.twitter.com/u7PryGfRtq— St. Louis Blues (@StLouisBlues) 2 января 2017 г.
Всего на счету россиянина 41 очко (18 голов + 23 передачи) в бомбардирском зачете НХЛ. Лидерами списка являются Евгений Малкин из "Питтсбурга" (16+27) и Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" (14+29). На их счету по 43 результативных балла, однако россиянин опережает канадца за счет большего количества забитых шайб.
#BluesWinterClassicVictoryGif pic.twitter.com/GFEmZBh3FU— St. Louis Blues (@StLouisBlues) 2 января 2017 г.