Россиянин Тарасенко стал главной звездой "Зимней классики" НХЛ

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. "Сент-Луис Блюз" обыграл "Чикаго Блэкхоукс" в матче "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:1.

По традиции, ежегодно в январе один из матчей чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) играется под открытым небом. В этом году поединок прошел в Сент-Луисе на домашней арене местной баскетбольной команды "Сент-Луис Кардиналс" Busch Stadium, вмещающей 47 тысяч зрителей.

Главным героем матча стал российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко. В третьем периоде он оформил дубль за две минуты. На его счету и победная шайба в ворота "Блэкхоукс".

После матча Тарасенко фотографировался с болельщиками, дарил им шайбы и раздавал интервью.

Всего на счету россиянина 41 очко (18 голов + 23 передачи) в бомбардирском зачете НХЛ. Лидерами списка являются Евгений Малкин из "Питтсбурга" (16+27) и Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" (14+29). На их счету по 43 результативных балла, однако россиянин опережает канадца за счет большего количества забитых шайб.