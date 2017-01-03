Федерация бобслея России уверена в невиновности отстраненных скелетонистов

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт, Елена Соболь. Федерация бобслея России (ФБР) не согласна с отстранением четырех российских скелетонистов. В организации уверены в невиновности спортсменов, сообщила "Р-Спорт" пресс-атташе ФБР Анна Макарова.

Четверо действующих российских скелетонистов были временно отстранены от соревнований в связи с расследованием МОК. Уведомления об отстранении получили Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына.

"Мы не согласны с решением, ждем комиссию, ждем выводов. Мы полностью уверены в невиновности наших спортсменов, поэтому спокойно работаем в том же режиме, что и работали. Пока спортсмены будут находиться с основной командой", — сказала Анна Макарова.

Она также сообщила, что замен в сборной на этап Кубка мира по скелетону в Альтенберге не будет.

На этапе Кубка мира в Альтенберге выступят Юлия Канакина, Евгений Рукосуев и Никита Трегубов.

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